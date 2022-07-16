В Украине в отопительный сезон не будут поднимать тарифы ЖКХ и сохранят субсидии, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что все тарифы этой зимой, как и было обещано, останутся без изменений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство, по словам Шмыгаля, также продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей.

Премьер-министр также отметил, что в этом месяце Украина договорилась с Всемирным банком и ЕБРР о получении более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону. По его словам, в настоящее время работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы выполнены на треть.

- Выделено почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач.

- продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 миллиарда кубов газа. Всего с начала года было закачано около 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией «Укргаздобыча» почти не снизилась. "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд кубометров газа, - отметил Денис Шмигаль.

Кроме того, на середину июля Украина уже имеет 1,5 миллиона тонн угля. Это в 2,5 раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время.

- Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы к началу отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 миллионов тонн, - сказал Шмигаль.

Премьер-министр также отметил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.