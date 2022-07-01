Украине в ближайшее время на возобновление инфраструктуры нужно $9 миллиардов, – Устенко

Украина нуждается в 9 миллиардах долларов в течение трех месяцев на восстановление инфраструктуры после враждебных разрушений рф.

Об этом заявил советник Президента Украины по экономике Олег Устенко.

– Украина уничтожена руками Путина и его военной машины. Украине сейчас нужно 9 миллиардов долларов на следующие три месяца. Наши жизни разрушены, наши семьи и близкие убиты, и мы делаем все возможное, чтобы восстановиться, - заявил Устенко.

Он отметил, что сотни тысяч украинцев перемещены и остались без жилья, а многие потеряли источник дохода. Он призвал к необходимости поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии.