Украине в ближайшее время на возобновление инфраструктуры нужно $9 миллиардов, – Устенко

Украина нуждается в 9 миллиардах долларов в течение трех месяцев на восстановление инфраструктуры после враждебных разрушений рф.
Об этом заявил советник Президента Украины по экономике Олег Устенко.
– Украина уничтожена руками Путина и его военной машины. Украине сейчас нужно 9 миллиардов долларов на следующие три месяца. Наши жизни разрушены, наши семьи и близкие убиты, и мы делаем все возможное, чтобы восстановиться, - заявил Устенко.
Он отметил, что сотни тысяч украинцев перемещены и остались без жилья, а многие потеряли источник дохода. Он призвал к необходимости поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии.
– Нам нужно строительство, инфраструктура и минимальный безусловный базовый доход для каждого человека. Украина очень благодарна нашим международным союзникам за оказанную поддержку. Но по мере приближения шести месяцев после вторжения и приближения зимы Украине потребуется больше финансовой помощи, - подчеркнул Устенко.