Пострадавшим и семьям погибших в результате удара по Виннице выплатят материальную помощь

Семьи погибших и раненые в результате вражеского удара по Виннице получат материальную помощь из городского и областного бюджетов.

Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов во время информационного телемарафона.

— Все вопросы, касающиеся захоронения погибших, мы берем на себя за счет городского бюджета. Также будет оказана материальная помощь, и мы договорились с областными властями - по 50 тысяч гривен семьям погибших. Раненым - это 70 человек, которые находятся на стационарном лечении, по 25 тысяч гривен будут выделять городской и областной бюджеты. Что касается медицинского обеспечения, все раненые в больницах обеспечены, персонал - возле них, - сказал он.

По словам Моргунова, среди раненых на сегодня четыре человека находятся в критическом, еще 15 - в тяжелом состоянии.

Напомним, что после ракетного удара россии по Виннице Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать рф государством-террористом.