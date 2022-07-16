Студентов-контрактников с оккупированных территорий освободили от оплаты за обучение

Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины 16 июля, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Освободят от выплат также и тех студентов, кто находился в оккупации или блокировании раньше, и не может выплатить долг за обучение.
«Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, которые имели задолженность за второй семестр обучения», – говорит Шкарлет.
Он рассказал, что таким образом от уплаты задолженности за второй семестр учебного года уволили более 13 тысяч студентов.
Такое решение было принято из-за проблем выплаты зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.
Для того чтобы урегулировать ситуацию, МОН собирается компенсировать расходы учреждений высшего образования, относящиеся к сфере управления министерства.
«Да, в 2022 году 86 млн 814,4 тыс. гривен будут выделены МОН для дальнейшего направления заведениям высшего образования» , – сообщил Шкарлет.