В МВФ призывают мир обуздать инфляцию

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала двадцать крупнейших экономик мира, а также все другие страны применить надлежащие инструменты для снижения инфляции, угрожающей глобальному экономическому восстановлению.

Об этом она заявила в субботу, выступая на министерской встрече G20 на Бали (Индонезия), сообщили Укринформу в Фонде.

«Прежде всего, страны должны сделать все от них зависящее, чтобы снизить инфляцию. Если этого не сделать, это может угрожать экономическому восстановлению и ухудшить уровень жизни уязвимых слоев населения», - подчеркнула глава Фонда.

Она подчеркнула, что война россии против Украины не ослабляется, что создает дополнительное давление на цены. В то же время продолжающиеся сбои в торговле и появление новых «узких мест» в глобальных цепях поставок все больше тяготят мировую экономическую деятельность.

Георгиева отметила, что на уровне национальных экономик активизируются центральные банки, являющиеся «хорошей новостью». Однако это лишь часть усилий, необходимых для ответа на вызовы. В этой связи она призвала правительства обеспечить независимость центробанков, а также формировать фискальную политику таким образом, чтобы помогать, а не препятствовать их усилиям.

Кроме того, глава МВФ призвала страны G20 проявить лидерство, чтобы вместе преодолевать новые вызовы для мировой экономики, одним из которых является продовольственная безопасность.