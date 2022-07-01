В Одессе суд передал несколько отелей россиян в управление АРМА

30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) гостиничный комплекс «Аркадия» в Одессе.
Постановление суда обнародовано в Едином реестре судебных решений 8 июля, пишет издание «Гордон».
Согласно материалам суда, гостиница принадлежит трем гражданам России (их имена в постановлении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования.
«Таким образом, средства, полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц, могут выводиться на подконтрольные оффшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в Российской Федерации, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения. конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», – говорится в постановлении.
Следователь, согласно документу, заявлял, что этот гостиничный комплекс может быть принудительно изъят по закону о конфискации имущества России и его резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.
Также согласно решению Печерского суда, опубликованному в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передана гостиница «Центральная». Учитывая документ, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом «Аркадия» .
Арест наложен еще на две гостиницы – «Моцарт» и «Одесса», сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, местное издание УСИ.
«Правоохранители установили, что в Одессе работают четыре гостиницы, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности», – говорится в публикации.