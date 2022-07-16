Украина призвала банкиров США и Европы не давать кредиты компаниям, торгующим российской нефтью

Украина призывает руководителей банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и прекратить кредитование военных преступлений рф.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко обратился к банкирам, в частности к Джейми Даймону из JPMorgan Chase и Ноэлю Квину из HSBC, с просьбой прекратить финансирование компаний, которые торгуют российской нефтью и продают акции поддерживаемых государством нефтегазовых групп «газпром» и «роснефть».

В ОП отметили, что в письмах, которые были направлены на этой неделе в финучреждения, включая Citigroup и Crédit Agricole, банки обвинены в «затягивании» войны путем предоставления кредитов компаниям, поставляющим российскую нефть; сообщается, что им будет заблокировано участие в послевоенном восстановлении Украины.

Кроме того, Устенко заявил, что Украина намерена подать иск против банков в Международный уголовный суд (МУС) после окончания войны, а украинские спецслужбы продолжают собирать информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским топливом.

В частности, подразделения управления активами HSBC и Crédit Agricole владеют акциями «газпрома» и «роснефти» российских государственных нефтегазовых компаний. Согласно письмам, Citigroup дает кредиты российскому нефтегазовому гиганту «Лукойл» и компании Vitol, торгующей российской нефтью.