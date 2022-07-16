Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести систем HIMARS

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используют в Украине для борьбы с российскими оккупантами, а также сопутствующего оборудования к ним на сумму до 500 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба агентства по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности Пентагона.

Правительство Эстонии попросило о приобретении до шести пусковых установок HIMARS и другого вооружения.

«Предложенная продажа будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками. Эстония намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны и сдерживания региональных угроз. Эстония легко примет это оборудование на вооружение своих вооруженных сил. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе», – говорится в релизе.

На обороноспособность США это не повлияет, отметили в агентстве. Как пишет Reuters, тот факт, что Госдеп одобрил продажу, не свидетельствует о подписании контрактов или завершении переговоров.

Напомним, что в ГУР МО заявляют, что военные объекты России на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.