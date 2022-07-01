Украинский журналист Ткач собирает 5 миллионов гривен на дроны для ВСУ

Известный украинский журналист Михаил Ткач начал сбор 5 миллионов гривен на Армию дронов.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров.

«У каждого, кто будет донатить, есть шанс выиграть картину «Рог изобилия». Это одна из последних работ легендарного украинского художника Анатолия Василенко», – сообщил Федоров.

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