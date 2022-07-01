Ермак заявил, что увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии снизит доходы россии

Он приветствовал решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и отметил, что это положительно повлияет на рынок. Однако Ермак подчеркнул, что ключевым вопросом остается ограничение цен на российскую нефть и полное эмбарго.

«Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без страны-террориста россии», - подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, из-за санкций россия стремительно увеличивает поставки топлива на Ближний Восток.