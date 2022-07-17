Кабмин обновил список оккупированных территорий, жители которых могут оформить помощь ВПЛ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, по состоянию на 14 июля в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), входят громады из 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (19), Черниговской (5) областей. Всего в перечне сейчас 313 общин.

Все внутренне перемещенные лица, которые переехали из этих громад, получат денежную помощь от государства.

«Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию», - говорится в сообщении.

Перечень не является фиксированным - он регулярно актуализируется. Посмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте министерства.