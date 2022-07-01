В Херсоне пособники оккупантов под видом энергетиков ходят по домам и призывают платить по счетам российской фирмы

В АО «Херсоноблэнерго» предупредили о мошенниках, призывающих жителей оккупированного региона платить за электроэнергию на счета контролируемой россиянами фирмы.

Об этом сообщает Акционерное общество «Херсоноблэнерго» в Facebook.

На самом деле к предприятию, действительно поставляющему электроэнергию в Херсонскую область, они не имеют никакого отношения.

«Отмечаем, это мошенничество. Будьте бдительны и внимательны, сейчас работники АО «Херсоноблэнерго» не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в ваш дом, являются пособниками оккупационной власти», - идет в сообщении.

На предприятии отмечают, что любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.