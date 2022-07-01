В Херсоне пособники оккупантов под видом энергетиков ходят по домам и призывают платить по счетам российской фирмы

В АО «Херсоноблэнерго» предупредили о мошенниках, призывающих жителей оккупированного региона платить за электроэнергию на счета контролируемой россиянами фирмы.
Об этом сообщает Акционерное общество «Херсоноблэнерго» в Facebook.
На самом деле к предприятию, действительно поставляющему электроэнергию в Херсонскую область, они не имеют никакого отношения.
«Отмечаем, это мошенничество. Будьте бдительны и внимательны, сейчас работники АО «Херсоноблэнерго» не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в ваш дом, являются пособниками оккупационной власти», - идет в сообщении.
На предприятии отмечают, что любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.
«На территории Херсонской области распределение и снабжение электрической энергией осуществляется исключительно предприятиями АО «Херсоноблэнерго» и ООО «Херсонская областная энергоснабжающая компания», которые работают по украинскому законодательству. И платить за предоставленные услуги необходимо исключительно по счетам этих предприятий», - добавляют в сообщении.