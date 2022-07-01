Сеть H&M все-таки уходит из россии - убытки компании составят около $200 миллионов

Шведская сеть магазинов одежды H&M, приостановившая работу в россии в самом начале марта, уходит оттуда окончательно из-за «операционных вызовов и непредсказуемого будущего».

Об этом компания сообщила на своем сайте в понедельник, 18 июля.

Первые торговые точки H&M Group открылись в россии с 2009 года. В первых числах марта 2022 года компания закрыла все свои магазины в ответ на неспровоцированное вторжение рф в Украину.

«Тщательно изучив ситуацию, мы поняли, что продолжение нашего бизнеса в России невозможно», — заявила по этому поводу Хелена Хельмерссон, гендиректор H&M Group.

Выход с российского рынка будет предусматривать временное возобновление работы магазинов с целью распродажи товарных остатков.

Компания посчитала, что ее потери от решения уйти из россии будут составлять до 2 миллиардов шведских крон (чуть менее $200 миллионов). Они будут отображены в финансовой отчетности группы H&M за третий квартал.