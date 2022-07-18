Европейский Совет выделит Украине еще €500 миллионов военной помощи

Европейский Совет принял решение о предоставлении Украине пятого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Об этом сообщил Глава Совета Шарль Мишель.

«Европа продолжает обеспечивать мир и оборону наших ценностей. Я приветствую политическую договоренность Совета ЕС по пятому траншу в рамках Европейского фонда мира для Украины. Поддержка военной техникой со стороны ЕС для Вооруженных сил Украины теперь составляет 2,5 миллиарда евро», — написал он в своем Twitter.

Europe continues delivering for peace and defence of our values. I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €. Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

Известно, что 16 мая главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение четвертого транша помощи в 500 миллионов евро на вооружение для Украины, а 24 мая окончательно утвердили это решение.

Напомним, что США выделят Украине $360 миллионов гуманитарной помощи.