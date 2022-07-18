Европейский Совет выделит Украине еще €500 миллионов военной помощи

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18.07.2022 17:34

Европейский Совет принял решение о предоставлении Украине пятого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Об этом сообщил Глава Совета Шарль Мишель.

«Европа продолжает обеспечивать мир и оборону наших ценностей. Я приветствую политическую договоренность Совета ЕС по пятому траншу в рамках Европейского фонда мира для Украины. Поддержка военной техникой со стороны ЕС для Вооруженных сил Украины теперь составляет 2,5 миллиарда евро», — написал он в своем Twitter.

Известно, что 16 мая главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение четвертого транша помощи в 500 миллионов евро на вооружение для Украины, а 24 мая окончательно утвердили это решение.

Напомним, что США выделят Украине $360 миллионов гуманитарной помощи.

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