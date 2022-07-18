Евросоюз договорился об увеличении поставок газа из Азербайджана

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 18 июля подписала в Баку меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

Ожидается, что Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2022 году. Кроме того, 19 июля в Брюсселе соберется Совет по сотрудничеству ЕС-Азербайджан, чтобы рассмотреть общие вопросы двусторонних отношений и обсудить потенциальные сферы взаимного интереса для сотрудничества в будущем.

Ранее стало известно о завершении строительства интерконнектора Греция-Болгария. Он позволяет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу. Беспокойство по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилились после начала планового ремонта газопровода «Северный поток», которым газ поступает в Германию.