После обращения нардепа Чорноморова, в Кабмине пообещали пересмотреть порядок использования денег местными бюджетами

Народный депутат Украины Артем Чорноморов рассказал о том, что в Кабинете Министров Украины после его обращения будет пересмотрен Порядок, которым местным бюджетам ограничили использование денег общины.

Об этом Чорноморов сообщил на своей странице в Facebook.

«После полномасштабного вторжения, Кабмин, учитывая, что сегодня финансирование обороны – первая задача государства, ограничил общинам возможности тратить средства. В частности, в части использования капитальных расходов», – написал нардеп.

Он рассказал, что обратился в Кабмин после того, как представители общин, находящихся на его округе, сообщили о ситуации.