После обращения нардепа Чорноморова, в Кабмине пообещали пересмотреть порядок использования денег местными бюджетами

Народный депутат Украины Артем Чорноморов рассказал о том, что в Кабинете Министров Украины после его обращения будет пересмотрен Порядок, которым местным бюджетам ограничили использование денег общины.
Об этом Чорноморов сообщил на своей странице в Facebook.
«После полномасштабного вторжения, Кабмин, учитывая, что сегодня финансирование обороны – первая задача государства, ограничил общинам возможности тратить средства. В частности, в части использования капитальных расходов», – написал нардеп.
Он рассказал, что обратился в Кабмин после того, как представители общин, находящихся на его округе, сообщили о ситуации.
«Вместе с тем жизнь не стоит на месте и есть вопросы, которые нужно решать «здесь и сейчас». Ко мне обратились представители общин, которые попросили содействовать внесению изменений в Порядок, которым Кабмин ограничил использование средств местных бюджетов. В частности, представители Южноукраинской общины попросили рассмотреть возможность оплаты за уже выполненные ремонты лифтов и приобрести мусоровоз. Почти во всех общинах объединенной Вознесенщины обеспокоены тем, что не имеют возможности подготовиться к отопительному сезону, так как они ограничены в использовании своих же средств. Обратился в Кабмин. Там пообещали пересмотреть порядок использования денег для общин. Надеюсь, будет положительное решение», - сообщил нардеп.