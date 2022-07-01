В Украине арестовали недвижимость российского миллионера, пытавшегося вывести свои рестораны в оффшор

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, расположенных в разных городах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался уйти от возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

Постановлением следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен.

«Экономическая правда» сообщает, что арестовали недвижимость российского миллионера и ресторатора Александра Орлова, в частности владеющего столичным комплексом Queen. Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.