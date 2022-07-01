Глава Николаевской ОВА опубликовал инструкцию, как получить $100 за информацию о корректировщиках огня по области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил схему, как именно нужно передавать информацию о корректировщиках огня, чтобы получить за это средства.

Соответствующий текст он разместил в Telegram.

Как известно, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за информацию о наводчиках и корректировщиках российского огня.

«О вознаграждении за корректировщиков огня. Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупантов, военных и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик – 100otkima@gmail.com », - говорится в сообщении

Какие данные нужно отправить:

1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.