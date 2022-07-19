7,40 грн за кубометр: Кабмин еще на год зафиксировал цену на газ для теплоснабжающих компаний

Правительство утвердило Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по особенностям поставок природного газа производителям тепловой энергии (ПСО). Это позволит обеспечить ценовую стабильность в сфере теплоснабжения во время отопительного сезона 2022/23 гг. Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, Правительство приняло сегодня.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

- Уверенное прохождение отопительного сезона зависит от нескольких составляющих, в частности сверхважна ценовая стабильность в сфере теплоснабжения. Принятое решение позволяет производителям тепловой энергии покупать газ, необходимый для предоставления услуг, по ценам, действовавшим по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это основа для того, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут меняться, — отметил Алексей Чернышев.

Положение о ПСО:

· гарантирует поставку природного газа производителям тепловой энергии, в частности ОСМД, ЖСК, управляющим многоквартирных домов, с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года;

· предусматривает фиксированные цены на природный газ для производителей тепловой энергии на уровне цен, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года;

· создает благоприятные условия расчетов тепловиков за потребленный природный газ (окончательный расчет через 45 дней после поставки газа).

В частности, цена на газ для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и горячей водой населению сохранится на уровне 7420 грн за тысячу кубов с НДС. Для бюджетных учреждений – 16390 грн за тысячу кубов по НДС.

Также Минрегион согласует производителям тепловой энергии фиксированные объемы природного газа на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.