В Украине больше не будут сохранять среднюю зарплату за мобилизованными работниками

В Украине за мобилизованными сотрудниками работодатели больше не будут сохранять среднюю зарплату.

Об этом свидетельствует закон об оптимизации трудовых отношений, вступивший в силу 19 июля 2022 года, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно документу вносится поправка в статью 119 Кодекса законов о труде, исключающую нормы о сохранении работодателем среднего заработка работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов.

В Министерстве экономики заявили, что со дня вступления закона в силу за работниками, призванными ранее на военную службу, следует сохранять только место работы.

Закон также уточняет критерии и условия прекращения трудового контракта. В частности, главным условием этого является абсолютная невозможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором (работодателю – предоставлять работу, работнику – выполнять работу). То есть если необходимые производственные, организационные, технические возможности, средства производства или имущество работодателя уничтожены вследствие боевых действий или их функционирование по объективным и независимым от работодателя причинам невозможно.