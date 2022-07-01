Большая семерка согласилась отсрочить выплату Украиной внешнего долга

Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Об этом сообщается в их заявлении, опубликованном на сайте немецкого Министерства финансов, пишет «Лига.net».

Они заявили, что просьба Украины обоснована. Государство до сих пор образцово обслуживало свои долги, однако сейчас оказалось в исключительных обстоятельствах.

«Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия (consent solicitation) и упорно призывают владельцев облигаций согласиться», – говорится в заявлении.

Они также предлагают инвесторам согласиться на реструктуризацию ВВП-варрантов, предложенную Украиной. Со своей стороны, участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

«Мы настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга», – говорится в заявлении.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Группа наблюдателей – Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.