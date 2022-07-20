Евросоюз продлил роуминг для украинских беженцев – для них действуют украинские тарифы

Роуминг для украинских беженцев продолжается. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов.

Об этом сообщили в Минцифры.

Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.

В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.