В Раде согласовали отсрочку платежей по евробондам на два года

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение правительства отсрочить на два года платежи по украинским евробондам – это позволит за два года сохранить около 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что общая сумма еврооблигаций, по которым предлагается отсрочить платежи, достигает 17 миллионов долларов. Перенос выплат на два года позволит аккумулировать около 5 миллиардов долларов в военное время.

Как отмечают в Министерстве финансов, такое решение необходимо для сохранения валютной ликвидности внутри страны и уменьшения имеющегося ежемесячного дефицита бюджета в 5 миллиардов долларов.

Также в правительстве добавили, что накануне дать оглашение запроса о согласии Украина обсудила свои планы с избранной группой основных владельцев еврооблигаций и ВВП-варрантов в частности – Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) и Gemsstock.