В Николаеве тариф на проезд в «маршрутках» повысили до 15 гривен

С 21 июля в Николаеве будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Цена на проезд в большинстве «маршруток» повысится до 15 гривен.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Исполком горсовета принял решение о повышении тарифов на пассажирские перевозки.

Стоимость проезда в автобусах коммунального предприятия «Николаевпасстранс»:

- до и более 10 км – не выше 12 грн; – в мкр. Варваровка – не выше 12 грн; – в мкр. Матвеевка – не выше 18 грн; – в мкр. Б. Корениха – не выше 18 грн; – в мкр. М. Корениха – не выше 20 грн.

Стоимость проезда в автобусах частных предприятий-перевозчиков:

- до 10 км – не выше 14 грн; - более 10 км – не выше 15 грн; – в мкр. Варваровка – не выше 15 грн; – в мкр. Матвеевка – не выше 18 грн; – в мкр. Б. Корениха – не выше 18 грн; – в мкр. М. Корениха – не выше 20 грн.

Для детей школьного возраста от 6 до 14 лет в период с 1 сентября по 1 июня стоимость проезда в автобусах на городских маршрутах составит 7 гривен.