НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар

Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% и установил его на уровне 36,5686 грн/долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», - заявили в Нацбанке.

Официальный курс гривны и дальше будет фиксироваться.

«Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн. за доллар в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения нашей и мировой экономики. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности», – рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

По оценке НБУ, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания. При этом оно будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен.