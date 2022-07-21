Банки с 21 июля будут продавать безналичную валюту гражданам

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступает в силу с 21 июля 2022 года.

В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте).

«Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар.