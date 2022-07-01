россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1»

После технического обслуживания «Северного потока-1» утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет «Spiegel» .

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

В последнее время было опасение, что россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В москве отмечали, что полное прекращение поставок газа «Северным потоком-1» связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины «Siemens», привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. Последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа . На это указывают так называемые номинации – резервирование пропускной способности трубопроводов.

Эти заказы на транзит газа по газопроводу «Северный поток-1» в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на «Северный поток-1» по-прежнему составляют около 30% мощности.

Напомним, ранее в Германии заявили, что не смогут перезимовать без российского газа.