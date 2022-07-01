НБУ дал прогноз, насколько упадет и как будет восстанавливаться экономика Украины

Национальный банк Украины оценивает падение экономики во втором квартале этого года в 40%, но в целом по итогам 2022 года ожидает ее падение на треть и восстановление на 5-6% в 2023-2024 годах при условии завершения активной фазы войны и разблокирования черноморских портов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Значительный вклад в падение ВВП будут иметь снижение активности в сельском хозяйстве из-за временной оккупации и минирования земель, потери техники и элеваторов, а также несвоевременную и недостаточную обработку земель удобрениями и средствами защиты растений.

Кроме того, боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в последующие месяцы.

Согласно прогнозу с завершением активной фазы войны ожидается умеренное усиление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.

«Впрочем, учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023–2024 годах составят около 5–6% в год», – считают в НБУ.

Отмечено, что дальнейшая военная и финансовая помощь стран-международных партнеров позволит поддерживать обороноспособность государства и закрывать значительную долю бюджетных потребностей в 2022 году.

В 2023-2024 ожидается дальнейшая активная работа с международными финансовыми организациями, в частности, запуск новой программы МВФ для поддержания платежного баланса и макроэкономической стабильности.

Ключевыми рисками для прогноза НБУ называет более длительный срок освободительной войны против российских захватчиков, разбалансирование государственных финансов, усиленную эмиграцию, что может повлечь за собой сокращение рабочей силы, рецессию мировой экономики.