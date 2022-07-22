Финляндия передаст Украине десятки миллионов евро, конфискованные у преступников

Таможня Финляндии продала конфискованную виртуальную валюту – 1889,1 биткоина на сумму €46,5 миллиона. Часть этих денег передадут Украине.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Yle.

Биткоины конфисковали, потому что они были задействованы в продаже наркотиков и допинга. У финской таможни остались еще около 90 биткоинов и другие конфискованные виртуальные валюты.

В апреле газета Helsingin Sanomat писала, что один из депутатов финского парламента предложил передать Украине часть средств, вырученных от продажи конфискованных биткоинов. Этот вопрос рассматривало правительство – Министерство финансов и Министерство иностранных дел.

Тогда министр финансов Финляндии Анника Саарикко подтвердила, что средства будут выделены, и назвала это решение «справедливым и хорошим».