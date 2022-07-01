В сети опубликован Договор об экспорте украинского зерна, подписанный Украиной, Турцией и ООН

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Документ опубликовало издание «Украинская правда».

Документ называется «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов». Украина при этом не подписывала никаких документов с россией.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ подписали представители Турции, ООН и россии. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны Инициативу подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

Соглашение предусматривает, что контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» и «Южний» полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении россии. А также ни одного транспортного сопровождения российскими кораблями украинских судов.

В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, россии, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы.

Им будут созданы инспекционные группы.

Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.

Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.

Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.

Договор будет действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.