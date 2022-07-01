Гайду: «Создание международного резерва украинского зерна поможет нашим аграриям»

Один из возможных вариантов, который поможет украинским аграриям сбыть прошлогоднее зерно, а также сохранить зерно 2022 года – создание в Украине международного резервного фонда агропродукции.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Александр Гайду во время встречи с фермерами Полтавской области.

— Речь идет о том, что наши партнеры выкупят у украинских аграриев зерно, а государство будет гарантировать его сохранение и вывоз после разблокирования портов. В таком случае очень важно сейчас решить, где будет храниться это зерно. Ведь осенью мы можем столкнуться их значительным дефицитом площадей – ориентировочно не хватит хранилищ для 15 млн тонн продукции, – отметил Александр Гайду.

По его словам, во избежание этого прорабатываются несколько инициатив: зарегистрирован законопроект об отмене пошлин на импорт рукавов, мешков для временного хранения и соответствующего оборудования. Также рассматривается вариант помощи международных партнеров по строительству напольных зернохранилищ.