Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C» (преддефолтный).

Об этом сообщается на сайте Fitch.

«Начался процесс, подобный дефолту. 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингу «C» как для рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте, так и для затронутых ценных бумаг», - говорится в сообщении.

Дальнейшее понижения рейтинга до «RD» (ограниченный дефолт) считают вероятным.

В Fitch считают, что есть риск пропущенных платежей, «поскольку правительство стремится сохранить ликвидность в условиях острого давления на военные расходы».

«В целом, мы ожидаем, что потребуется более широкая реструктуризация государственного коммерческого долга, хотя сроки остаются неопределенными. Это отражает серьезный стресс для макрофинансового положения Украины, государственных финансов и внешних финансов в результате затяжной войны», - отмечает агентство.

Рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте понизили с «CCC» до «ССC-».

«Меньший риск дефолта, чем по долгу в иностранной валюте, частично отражает несколько большую способность правительства обслуживать долг в аккредитиве и более серьезные препятствия для реструктуризации», - говорится в сообщении.

Напомним, в Раде согласовали отсрочку платежей по евробондам на два года.