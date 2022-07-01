Мининфраструктуры объяснило, как будет экспортироваться украинское зерно в рамках договора с ООН и Турцией

Министерство инфраструктуры Украины объяснило, как будет происходить экспорт украинского зерна в рамках подписанного в преддверии договора с ООН и Турцией.

Соответствующий пост размещен на странице министерства в Facebook.

«В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы. Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», - говорится в сообщении.

В целях составления планов формирования караванов в Мининфраструктуры попросили подавать заявки на включение судов на электронную почту lon@ods.uspa.gov.ua.

Контактный номер телефона +380(63) 121 07 23.

Также свою работу в Стамбуле начал работу координационный центр с участием представителей Украины, россии и ООН. Они будут следить за «зерновым коридором», сообщает Hurriyet.

– Представители России и Украины, а также представитель ООН уже начали работать с Турцией в совместном координационном центре. Работа началась в соответствии с достигнутой нами договоренностью. Мы надеемся, чтобы это все было так, как отмечено в меморандуме, – заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Как известно, 23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, россия атаковала Одесский морской порт ракетами «Калибр». Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану».

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».