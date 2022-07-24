ЕС договаривается с Нигерией о дополнительных объемах газа

Евросоюз договаривается о покупке дополнительных объемов газа из Нигерии на фоне возможного прекращения поставок из россии.

Об этом заявил заместитель гендиректора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин, сообщило накануне агентство Reuters.

Болдуин на этой неделе посетил Нигерию и провел встречи с официальными лицами крупнейшего производителя нефти в Африке.

Представителю ЕС сказали, что Нигерия улучшает безопасность в дельте реки Нигер и планирует возобновить работу Транснигерского трубопровода, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

В настоящее время ЕС импортирует 14% от общего объема поставок сжиженного природного газа из Нигерии, и есть потенциал увеличить этот показатель более чем вдвое.

При этом отмечено, что добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за случая кражи и вандализма на трубопроводах. Поэтому терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонне работает лишь на 60% мощности.

В 2021 году Нигерия экспортировала в ЕС всего 23 млрд кубометров газа. При этом в 2018 году европейцы закупили 36 млрд кубометров СПГ в Нигерии.

Также напомним, что Евросоюз договорился об увеличении поставок газа из Азербайджана .