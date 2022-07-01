Meta запустила центр поддержки малого бизнеса Украины

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25.07.2022 11:08

Корпорация Meta запустила специализированный учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Программа реализуется при поддержке Минцифры и Дія.Бізнес.

Об этом сообщает пресс-служба Мінцифри.

Так, по данным Программы развития Организации Объединенных Наций, из-за российского вторжения 50% украинских предприятий полностью закрылись, тогда как другая половина вынуждена работать гораздо меньше своих возможностей.

При этом, Meta продолжает поддерживать Украину и запускает программу помощи по восстановлению экономики страны.

Что это будет:

- Разнообразные образовательные бесплатные ресурсы для украинских предпринимателей. Более 20 курсов Blueprint и учебная платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.

- В будущем планируется финансовая поддержка Meta в размере 1,5 млн долларов, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации. Детали об этом будут сообщены отдельно впоследствии.

Напомним, что «Дія» запустила раздел для поддержки бизнеса в военное время.

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