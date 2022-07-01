Meta запустила центр поддержки малого бизнеса Украины

Корпорация Meta запустила специализированный учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Программа реализуется при поддержке Минцифры и Дія.Бізнес.

Об этом сообщает пресс-служба Мінцифри.

Так, по данным Программы развития Организации Объединенных Наций, из-за российского вторжения 50% украинских предприятий полностью закрылись, тогда как другая половина вынуждена работать гораздо меньше своих возможностей.

При этом, Meta продолжает поддерживать Украину и запускает программу помощи по восстановлению экономики страны.