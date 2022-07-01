Оккупанты в Херсоне решили вывести из обращения «непривлекательную» гривну

Так называемый «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области планируют полностью вывести из обращения украинскую гривну.

Об этом сообщает ТАСС.

Коллаборант отметил, что в захваченном украинском регионе будет действовать только российский рубль.

«Гривня будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», - сказал Стремоусов.

Он добавил, что украинская валюта якобы становится «непривлекательной» для местного населения и бизнеса «из-за продолжающегося падения».

Напомним, что в Новой Каховке с 1 мая оккупанты вводят в обращение российские рубли.