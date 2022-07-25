Для ВСУ за донаты украинцев закупили дронов на 260,5 миллиона гривен

Министр цифровой политики Михаил Федоров сообщил, что уже подписали первые договоры на 260,5 миллиона гривен на закупку беспилотников для Армии дронов. Очень скоро они появятся на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram.

Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank. Готовим маркеры, чтобы вы могли оставить на них послание оккупантам.