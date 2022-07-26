Страны ЕС договорились, что этой зимой снизят потребление газа на 15%

Страны ЕС договорились о снижении потребления газа на 15% этой зимой, но с исключениями для отдельных стран.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Пытаясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимы. Постановление Совета также предусматривает возможность инициировать «уведомление Союза» о безопасности поставок, в таком случае сокращение спроса на газ станет обязательным», - говорится в сообщении.

Также в ЕС объяснили, что цель сокращения спроса на газ – сэкономить накануне зимы, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставке газа из россии, «которая постоянно использует энергоносители как оружие».

Снижение потребления газа будет добровольным, но в случае резкого сокращения поставок станет обязательным. Совет ЕС также зафиксировал возможные исключения для некоторых стран-членов.

«Совет согласился, что страны-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвободить значительные объемы газа из трубопроводов в пользу других государств-членов. Страны-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и сильно зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождаются во избежание риска кризиса в поставках электроэнергии», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Эстония заявила, что поддерживает снижение потребления газа, но за исключением на случай использования аварийных электростанций.