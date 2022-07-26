Кабмин принял обращение, которое направит Правительству США о предоставлении Украине «газового ленд-лиза»

Кабинет министров на своем заседании во вторник, 26 июля, принял обращение в Правительство США о предоставлении Украине «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«Приняли обращение Правительства Украины к Правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», - написал он.