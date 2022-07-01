НАК «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

НАК «Нафтогаз» в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Последний день льготного периода (грейс-периода) по выплатам закончился во вторник, 26 июля. Ранее держатели евробондов «Нафтогаза» отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца вторника выплатить 335 миллионов долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 миллионов евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, «Нафтогаз» должен получить согласование правительства. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта».

Кабмин, однако, это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

«Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нефтегаз Украины» , – заявили в компании.

Это означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а затем правительство своим запретом на выплату «фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».