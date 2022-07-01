После шантажа рф цена на газ в Европе снова выросла до $2300 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе взлетели на 20% до почти 2300 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом поставок – последний раз такие цены наблюдались после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE, передает «Экономическая правда».

Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 20% до уровня 214 евро за МВт-час, или 2289,7 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,01 доллара) на окончании торгов.

К началу дня котировки газа составили 177 евро за МВт-час, или 1890 долларов за тысячу кубов.

Последняя котировка за рубежом 2200 долларов за тысячу кубов фиксировалась в марте, после полномасштабного вторжения рф в Украину. Тогда рынок ожидал, что поставки газа из государства-агрессора упадут из-за войны. Как следствие, газ установил исторический ценовой рекорд.

В этот раз контракты стремительно начали дорожать после заявления «Газпрома» об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки «Северным потоком-1» с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

Рф сократит поставки газа уже в среду, 27 июля. Рынок начал реагировать на возможную нехватку газа еще в понедельник, когда торги закрылись отметкой в 1900 долларов за тысячу кубов.