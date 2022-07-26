«Впервые в истории украинской благотворительности»: Фонд «Вернись живым» приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar за $16,5 миллионов

Фонд «Вернись живым» приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью более 16 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Фонд «Вернись живым» реализовал свой самый масштабный проект. С вашей помощью мы приобрели беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16 502 450 долларов США. Почему именно комплекс? Потому что мы системно и компетентно подходим к нашей работе и закрываем ее под ключ. Этот проект не просто беспилотники, а полноценная автономная система», - сообщают в фонде.