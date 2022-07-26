«Впервые в истории украинской благотворительности»: Фонд «Вернись живым» приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar за $16,5 миллионов

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27.07.2022 02:09

Фонд «Вернись живым» приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью более 16 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Фонд «Вернись живым» реализовал свой самый масштабный проект. С вашей помощью мы приобрели беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16 502 450 долларов США. Почему именно комплекс? Потому что мы системно и компетентно подходим к нашей работе и закрываем ее под ключ. Этот проект не просто беспилотники, а полноценная автономная система», - сообщают в фонде.

В состав комплекса входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания «свой-чужой»;
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.

В фонде поблагодарили компанию Baykar и надеются на дальнейшее сотрудничество.

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