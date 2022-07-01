В Украине за донат на ВСУ можно заказать надпись на снаряде для россиян

В Украине запустили стартап, где за донат в поддержку ВСУ можно заказать надпись на снаряде, бомбе или ракете, выпущенной по российским военным.

Об этом сообщил основатель фирмы-разработчика Назар Гулик.

Сервис RevengeFor.com был внедрен при поддержке благотворительного фонда «Вернись живым» и портала «Милитарный». Его основная целевая аудитория – иностранцы.

«Другими словами – метавселенная, где господин из Бельгии может въе…ть по русне ракетой из дивана или бара в деревне под Брюсселем», – пишет Назар Гулик.

Размер донатов, за которые можно заказать надпись, стартует от 500$.

«Какова причина вашего желания отомстить России? Разрушены человеческие жизни и разбиты мечты? Десятилетия оккупации и расстрелянные революции? Рукотворный голод и глобальные искусственные катастрофы? Помогите украинским солдатам наказать Россию всего», – говорится на странице стартапа.

На боеприпасах можно написать как пожелания, связанные с кровавыми действиями России, так и передать сообщения другим людям, в частности, поздравить кого-то с днем рождения.

Надписи, оскорбляющие украинцев, или какой-то другой народ, или расу недопустимы. Если текст надписи не будет соответствовать правилам, заказ не выполнят и деньги не вернут, а перечислят их в помощь ВСУ.