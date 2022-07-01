Нацбанк разрешил банкам продавать украинцам больше наличной валюты

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать клиентам больше наличной валюты.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение должно увеличить предложение на наличном сегменте валютного рынка и в конечном итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.

В Нацбанке напомнили, что с 14 апреля 2022 года разрешили банкам продавать населению наличную иностранную валюту. В то же время регулятор предусмотрел, что банки могут осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы.