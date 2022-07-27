В Украине запретили принудительное взыскание долгов за коммуналку во время войны

В среду, 27 июля, Верховная Рада Украины запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскании с физических лиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект №7531 в общей сложности проголосовали 312 депутатов.

Норма распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, или взыскания за жилищно-коммунальные услуги осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

Ранее положения касались только предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

Напомним, Шмыгаль заявил, что в Украине не изменят тарифы на коммунальные услуги до весны 2023 года.