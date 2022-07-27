Евросоюз планирует удвоить импорт украинской электроэнергии

Европейский союз намерен в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет "Лига.net".

Симсон отметила, что в марте 2022 года удалось рекордно быстро синхронизировать Украину с европейской сетью.

– Первые трансграничные коммерческие обмены электроэнергией начались в конце июня с Румынией, а в июле пошла Словакия. "Торговая мощность в настоящее время ограничена 100 МВт, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии собирается на этой неделе, чтобы принять решение о удвоении этой суммы", - добавила Симсон.

По ее словам, ЕС сосредоточен на обеспечении работоспособности украинских систем электро- и газоснабжения в условиях войны.