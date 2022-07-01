ВРУ запретила коллекторам взимать долги с военных и переселенцев

Верховная рада приняла законопроект, который запрещает коллекторам требовать долги с бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев. Во втором чтении законопроект поддержали 302 нардепа.

Об этом сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Изменения, которые вносит документ, будут, в частности, применены по отношению к военным, которые проходят службу на территории Украины и военнослужащим, которые стали инвалидами в результате службы.

Также, согласно законопроекту, коллекторы не смогут взыскать долги с родственников погибших военных и людей, которые находятся в плену или числятся пропавшими без вести.

При этом нововведения будут действовать во время военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Напомним, что в Украине запретили принудительное взыскание долгов за коммуналку во время войны.