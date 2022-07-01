НБУ перевел электронные кошельки на международный стандарт

Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:

- даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,

- обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.

«Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)», - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах», то есть с 1 декабря 2022 года.