Украина получит дополнительные $74 миллиона на гумпомощь от USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительные $74 миллиона на гуманитарную помощь для украинцев.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook .

По ее словам, это дополнительное финансирование будет направлено на обеспечение пострадавших граждан предметами первой необходимости, местами для временного проживания и денежными средствами, а также позволит получить необходимое медицинское обслуживание и психологическую поддержку.

«Приоритеты, которые мы обсудили подробно с администратором Пауэр во время визита первой Леди Елены Зеленской в Вашингтон», - подчеркнула Маркарова.

В свою очередь сайт USAID сообщает, что за последние пять месяцев общая сумма гуманитарной помощи, предоставленная через агентство, составляет более $1 миллиард, а общая сумма, предоставленная правительством США, - свыше $1,5 миллиарда.