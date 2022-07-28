В Минобороны объяснили задержку с дополнительными выплатами военнослужащим

В Минобороны Украины объяснили, что задержка дополнительных выплат в размере 30—100 тысяч гривен еще прорабатывается, поэтому нужно еще подождать.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Как я уже сообщала, выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме.
Дополнительные выплаты – 30-100 тыс. – сейчас еще продолжают прорабатываться. Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите немного», – написала Маляр.
Также замминистра проинформировала о имущественном обеспечении подразделений ВСУ в период с 14 по 27 июля. За две недели Министерство обороны передало для ВСУ:
• 56 тысяч бронежилетов,
• 60,3 тысяч шлемов,
• 43 тысяч пар обуви,
• 21,2 тысячи комплектов формы,
• 4,3 тысячи курток зимних. Продолжается подготовка к зиме.
В ближайшее время по заключенным договорам ожидается поступление в Вооруженные Силы Украины средств индивидуальной защиты в количестве 20 тысяч бронежилетов и 18 тысяч шлемов.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что главным приоритетом Минобороны было обеспечение ритмичности поставок.
В частности, в июне в ВСУ было передано чуть более 100 тыс. бронежилетов и по итогам июля будет такая же цифра. То есть за 2 месяца – более 200 тыс. бронежилетов. Уже сейчас и по бронежилетам, и по шлемам есть существенный резерв.
Растет доля украинских производителей. В частности, в июле украинские производители изготовили по заказу Минобороны столько же бронежилетов, сколько с марта по июнь, то есть за 4 месяца. Это уже не тысячи – это уже десятки тысяч единиц», – написала в соцсети Маляр.