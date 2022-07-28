В Минобороны объяснили задержку с дополнительными выплатами военнослужащим

В Минобороны Украины объяснили, что задержка дополнительных выплат в размере 30—100 тысяч гривен еще прорабатывается, поэтому нужно еще подождать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Как я уже сообщала, выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме. Дополнительные выплаты – 30-100 тыс. – сейчас еще продолжают прорабатываться. Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите немного», – написала Маляр.

Также замминистра проинформировала о имущественном обеспечении подразделений ВСУ в период с 14 по 27 июля. За две недели Министерство обороны передало для ВСУ:

• 56 тысяч бронежилетов, • 60,3 тысяч шлемов, • 43 тысяч пар обуви, • 21,2 тысячи комплектов формы, • 4,3 тысячи курток зимних. Продолжается подготовка к зиме.

В ближайшее время по заключенным договорам ожидается поступление в Вооруженные Силы Украины средств индивидуальной защиты в количестве 20 тысяч бронежилетов и 18 тысяч шлемов.